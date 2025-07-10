جيش الاحتلال يقتحم مبنى بلدية عنبتا ويحوله إلى ثكنة عسكرية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بلدة عنبتا شرق طولكرم، وحولت مبنى بلديتها إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الاحتلال أعمال تمشيط وتفتيش واسعة، تخللها عرقلة لحركة المواطنين والمركبات في شوارع البلدة الرئيسية.

ودهمت قوات الاحتلال مبنى بلدية عنبتا الواقع على الشارع الرئيسي، واعتلت سطحه، بالتزامن مع إطلاق طائرة مسيرة "درون" في أجواء المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر صور جنوبا، وفرضت حظر التجوال في أرجاء القرية.

كما دهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها بشكل دقيق، وألحقت خرابا بمحتوياتها.

كذلك دققت قوات الاحتلال في هويات سكان قرية كفر صور، وأخضعتهم للاستجواب، وقامت بتصوير الشبان المتواجدين فيها.