الإعلامي الحكومي ينعى أبو عيشة ويطالب بتحرك دولي لحماية الصحفيين

فلسطين اليوم

نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، الزميل الصحفي أحمد سلامة أبو عيشة، الذي ارتقى باستهداف إسرائيلي مباشر أمام منزله في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وطالب الإعلامي الحكومي بضغط دولي وحقوقي فاعل، لحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة الاحتلال بقتلهم واغتيالهم.

وحمّل المكتبُ الاحتلالَ والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

ودعا الإعلامي الحكومي في بيانه الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما طالب "الإعلامي الحكومي" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وارتفع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 229 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.