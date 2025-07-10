السيد الحوثي: نفذنا 45 عملية خلال الأسبوع إسناداً لغزة

فلسطين اليوم

أكد قائد أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار بلاده في إسناد قطاع غزة، ضد جيش الاحتلال.

وقال السيد الحوثي، في كلمة متلفزة،إنهم نفذوا خلال هذا الأسبوع 45 عملية بالصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

وأضاف "قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش ،متوهمة أنه يمكننا التغاضي عن ذلك.

وأشار إلى أن العمليات البحرية بإغراق سفينتين من سفن الشركات المخالفة، تؤكد ثبات الموقف الحازم في حظر الملاحة على العدو الإسرائيلي طالما استمر العدوان والحصار على غزة

وشدد "لا يمكن السماح لأي شركة بنقل البضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه".

ونوه إلى "أن المجتمع البشري يشاهد أكثر من مليون إنسان بأطفالهم ،ونسائهم ومرضاهم يجوعون ويعطشون ويبادون على يد لفيف من شذاذ الآفاق الصهاينة".

وأكد السيد الحوثي أن أميركا ترعى الصهاينة وتشاركهم في ذلك وهي التي تدعي تصدرها للمجتمع البشري.