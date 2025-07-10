سرايا القدس تبارك عملية عتصيون وتؤكد أنها رد طبيعي على مخططات الاحتلال

فلسطين اليوم

باركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، العملية النوعية المزدوجة التي نفذها فلسطينيان في متجر إسرائيلي بالقرب من مفترق "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل حارس أمن للاحتلال.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها في "تيليجرام": "نحيي أبطال العملية الأحرار الذين لقنوا العدو درسًا قاسيًا في الميدان".

ورأت السرايا أن العملية جاءت ردًا طبيعيًا ومشروعًا على مخططات الضم والتهجير التي يمارسها العدو في الضفة ومخيماتها وحرب الإبادة المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت السرايا "ثوار شعبنا الشجعان في كافة مدن الضفة المحتلة إلى تصعيد المواجهة والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل المتاحة لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة".