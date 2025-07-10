"حماية الصحفيين" يدين استهداف الصحفي أحمد أبو عيشة بغزة

فلسطين اليوم

دان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، مساء اليوم الخميس، جريمة قتل الصحفي الزميل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أحمد أبو عيشة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان، إن أبو عيشة كان يعمل محررًا في وكالة "فلسطين اليوم"، ووثّق مجازر حرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ أكثر من 21 شهرًا.

وأضاف أن جيش الاحتلال قتل الصحفي أبو عيشة إلى جانب كل من محمود أبو ضربي، ومحمود زقوت، ومحمد السلطان، خلال الشهر الجاري.

وأكد المركز أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بالتحرّك الفوري لوقف استهداف الصحفيين، ومنع استخدام القوة العسكرية لعرقلة عملهم الصحفي والمهني.

واستُشهد الزميل أبو عيشة، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.