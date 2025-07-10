أبو عبيدة يدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال بالضفة والقدس

فلسطين اليوم

دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الخميس، الشباب الفلسطيني إلى تصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه في "تيليجرام"، "من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين رداً على العدوان على الأقصى وتصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق".

وأضاف "ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدماً في مخطط ضم الضفة، قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا".

وظهر اليوم الخميس، أعلن إسعاف الاحتلال مقتل حارس أمن لدى الاحتلال في عملية طعن نفذها فلسطينيان على مدخل مجمّع تجاري جنوبي الضفة الغربية.