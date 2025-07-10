شهيدان برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم.

وأضافت الصحة في بيان لها، ارتقاء محمود يوسف محمد عابد (23 عاماً) من مدينة حلحول ومالك إبراهيم عبد الجبار سالم (23 عاماً) من محافظة طولكرم برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم اليوم، مؤكدة أن الاحتلال احتجز جثمانيهما.

وظهر اليوم الخميس، قُتل جندي إسرائيلي، في عملية مزودجة نفذها الفلسطينيين عابد وسالم قبل أن يرتقيا برصاص الاحتلال قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.