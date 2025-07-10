82 شهيدًا و247 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية بقطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، وصول 82 شهيدًا و247 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، إنه " ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 57 ألفًا و762 شهيدًا بالإضافة إلى 137 ألفًا و656 مصابا.

وأفادت "الصحة" بأن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 بلغت 7200 شهيدًا إلى جانب 25615 إصابة.

وأشارت إلى أن 9 شهداء وأكثر من 78 جريحًا وصلوا إلى مشافي قطاع غزة، من شهداء المساعدات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مؤكدة ارتفاع اجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5101 مصاب.