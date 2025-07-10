إصابة مواطن باعتداء المستوطنين عليه جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب شاب بجروح ورضوض، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، جراء اعتداء مستوطنين من مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة عليه بالضرب.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين هاجموا عاملاً من بلدة سعير شمال الخليل، أثناء عمله جنوب بيت لحم، وانهالوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، فنُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيت لحم.