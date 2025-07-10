ارتفاع عدد ضحايا "مصائد الموت" إلى 773 شهيداً

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من (مصائد الموت) مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو 2025م وحتى اليوم:

وأفاد الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، بأن العدد الإجمالي لضحايا المساعدات في مصائد الموت، 773 شهيداً، و5,101 إصابةً، و41 مفقوداً.

وأدان، بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المُجوّعين المدنيين.

وحمّل، الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ نحملهم المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب، المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.