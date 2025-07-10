فلسطين اليوم

استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من استهداف مجاهديها مقر قيادة وسيطرة مستحدث شمال مدينة خانيونس وقوة خاصة صهيونية تحصنت داخل منزل وسط المدينة، بتوجيه صواريخ من نوع (107).

وتواصل سرايا القدس، والأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2025، موقعة في صفوفه خسائر بشرية ومادية فادحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل"، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.