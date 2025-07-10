مقتل إسرائيلي بعملية طعن قرب بيت لحم

فلسطين اليوم

قتل إسرائيلي، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بعملية طعن قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، واستشهاد المنفذين في فرع متجر "رامي ليفي" في تجمع "غوش عتصيون".

وأعلن الإسعاف الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس مقتل حارس أمن اسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطينيان على مدخل مجمّع تجاري جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان فلسطينيان وصلا مجمّع "رامي ليفي" التجاري في تجمّع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي بيت لحم وقاما بطعن حارس الأمن على مدخل المجمع فقتل في المكان، بينما تم استهدافهما بالرصاص فأعلن الاحتلال استشهادهما.

وقالت القناة "14" العبرية إن المهاجمان استوليا على سلاح الحارس بعد طعنه واشتبكا به مع حراس وجنود في المكان الى ان قتلا في تبادل لإطلاق النار، وذلك في الوقت الذي قال فيه مراسل ق "12" بأن هنالك شكوك بأن يكون الحارس قد قتل عن طريق الخطأ بنيران الجنود معتقدين بأنه أحد المنفذين.

وهرعت قوات معززة من "الجيش والشرطة" إلى المكان وقطعت الطريق المؤدي إلى الخليل وبيت لحم.