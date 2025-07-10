توقف مركبات الدفاع المدني عن العمل لعدم توفر قطع الغيار لإصلاحها

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن توقف جميع مركباتها عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي "غزة والشمال"، باستثناء مركبة إطفاء واحدة، لعدم توفر قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاحها.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي: "كذلك توقفت عن العمل في المحافظات الجنوبية (الوسطى، خانيونس، رفح)3 مركبات إطفاء من أصل 6 و4 مركبات إسعاف من أصل 6 مركبات، كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف المواطنين".

وأشار الدفاع المدني إلى أن العجز بتوقف مركباتنا يأتي عن التدخلات الإنسانية مع اشتداد وتيرة العدوان الإسرائيلي هذه الأيام بحق أبناء شعبنا في القطاع، الأمر الذي ينذر بكوارث كبيرة خاصة مع تضييق الاحتلال لما يسميها بـ "المنطقة الإنسانية".

وطالب، الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وحذّر بشدة من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال معدات الإنقاذ والإطفاء وقطع الغيار اللازمة للتدخلات الإنسانية سيفاقم معاناة أبناء شعبنا الذي يواجه حرب إبادة.