الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي ناصر اللحام حتى الأحد المقبل

فلسطين اليوم

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن "عوفر"، اعتقال الصحفي ناصر اللحام حتّى يوم الأحد المقبل، بادعاء استكمال التحقيق.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفي اللحام في السابع من تموز/يوليو الجاري، من منزله.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال يواصل تصعيد حملته ضد الصحفيين واستهدافهم بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ اندلاع الإبادة 193 صحفيا، لا يزال 50 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم، من بينهم الصحفي اللحام.

وأشارت إلى أنه يوجه إلى غالبيتهم "تهم" تتعلق بما يدّعيه الاحتلال "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيما يُحتجز آخرون إداريا بذريعة وجود "ملف سري".

ولفتت إلى أن الاحتلال يصنّف صحفيي غزة ضمن ما يُعرف بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، اثنان منهم رهن الإخفاء القسري، منذ بدء الإبادة.