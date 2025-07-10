اتفاق "أوروبي- إسرائيلي" لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن تفاصيل جديدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" توصلا إلى اتفاق، بأن تزيد المساعدات لغزة بشكل كبير، على أن تقوم بتوزيعها الأمم المتحدة ومؤسسات شريكة.

وينص الاتفاق الجديد، وفق الصحيفة،على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات، وزيادة وتيرة الشحنات اليومية في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن مصدر فلسطيني قال: إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال 500 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى قطاع غزة.

وضمن سياسة تجويع ممنهجة، تغلق "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح "إسرائيل"، سوى بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.