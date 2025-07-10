ساعر يدعو نتنياهو لتجاهل التهديدات السياسية والسعي لإبرام صفقة وليبرمان يُعقب

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن دعمه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الموجود في مهمة دبلوماسية مهمة في العاصمة واشنطن.

وقال ساعر: "على رئيس الوزراء أن يتجاهل الضغوط والتهديدات السياسية في سعيه للتوصل إلى صيغة لإطلاق سراح الأسرى، صيغة تعكس إرادة الأغلبية في الحكومة وبين أبناء الشعب، وتنسجم مع المصلحة الوطنية" على حد تعبيره.

وفي المقابل، قال وزير الحرب الأسبق في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان، إن تصريح ساعر يثبت مرة أخرى أن تأخير صفقة الأسرى نابع من اعتبارات سياسية ساخرة.

وأضاف ليبرمان: "أن حياة الأسرى وحياة جنودنا أهم من أي مناورة سياسية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.