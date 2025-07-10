حماس: استهداف النساء والأطفال في دير البلح جريمة ضمن حملة الإبادة على شعبنا

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية لطابور من النساء كُنَّ ينتظرن استلام مكملات غذائية لأطفالهن في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 امرأة وطفلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى؛ يمثل جريمة بشعة جديدة يرتكبها هذا الكيان المارق، ضمن حملة الإبادة المتواصلة في القطاع.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي: "تُصَعِّد حكومة الإرهابي نتنياهو مجازرها الوحشية بحقّ المدنيين الأبرياء، في المدارس والشوارع وخيام النزوح والمراكز المدنية، في سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تُرتَكب بالصوت والصورة أمام العالم".

وجددت حماس، مطالبها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذلك للدول العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل على كافة المستويات، لوقف هذه المذبحة المتواصلة والإبادة المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وفرض كسر الحصار وإدخال المساعدات، والعمل لمحاسبة قادة الكيان المارق على جرائمهم ضد الإنسانية.