أمريكا تعاقب مقررة أممية طالبت بمحاسبة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليلة الماضية، أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك في منشور بحسابه على منصة "إكس".

وقال روبيو في المنشور: "اليوم، أفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأكد أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أية خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.