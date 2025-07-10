دهسته وهو جريح.. قوات الاحتلال تُعدم مواطناً من رمانة بمحافظة جنين

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، مواطناً من بلدة رمانة غرب جنين بالضفة المحتلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعدمت المواطن أحمد العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية اسرائيلية ومن ثم احتجز جنود الاحتلال جثمانه. وأضافت ان الاحتلال اعتقل ابناء الشهيد العمور.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان عليها في الحادي والعشرين من كانون ثاني يناير الماضي إلى 41 شهيداً.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 171 يوم ويداهم منازل المواطنين ويخرب محتوياتها ويشن حمالات احتجاز واستجواب ميداني للمواطنين ويعتقل عدداً منهم.



