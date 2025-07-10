انتحار جندي صهيوني شارك في الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غير العادة، وبعد موجة من الشائعات على الإنترنت، العثور على جندي ميتا في قاعدة عسكرية . وأُبلغت عائلته بوفاته بعد أن انتحر.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أنه "في أعقاب الحادث، فتح تحقيق. وعند الانتهاء منه، ستحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة. يشارك الجيش العائلة حزنها ويؤازرها".

ووضح الجيش أنه "فيما يتعلق بالمنشورات المختلفة حول التحقيق الذي خضع له الجندي قبل وفاته، نود الإشارة إلى أنه لم يكن تحقيقا عقب حادثة عملياتية".

وتابع: "ونظرا لمخاوف الخصوصية، لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل. أي نشر يتعلق بتفاصيل الحادثة يضرّ بعائلة الفقيد".

جدير بالذكر أن موقع "واللا" العبري كان قد أفاد سابقا بأن الجندي دانيال إدري أنهى حياته يوم السبت الماضي في غابة بيريا قرب مدينة صفد، بعد أن عجز عن تحمل ما وصفه بـ"الأهوال" التي شهدها خلال خدمته العسكرية، لا سيما نقل جثث زملائه في ساحات القتال.

وحسب قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية، استقبل القسم منذ اندلاع الحرب نحو 19 ألف جريح من جنود الجيش، أكثر من 10 آلاف منهم يعانون من ردود فعل نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.