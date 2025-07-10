استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على خانيونس

فلسطين اليوم

استشهدت أم وأطفالها الثلاثة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جثامين الشهداء نقلت إلى مجمع ناصر الطبي، وهم: الشهيدة أسيا جاد الله "عثمان" وأطفالها يحيى وموسى وإبراهيم مجدي جاد الله.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.