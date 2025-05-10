الاحتلال يعتقل 7شبان من بيتونيا غرب رام الله

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سبعة شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيتونيا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت أحد شوارع البلدة، واعتقلت الشبان أثناء تواجدهم في المكان، دون أن تُعرف هوياتهم حتى اللحظة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال استولوا على مركبة تعود لأحد المعتقلين قبل انسحابهم من الموقع.

وتشهد بلدة بيتونيا، كغيرها من مناطق الضفة الغربية، اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل، في إطار حملة تصعيدية مستمرة منذ أشهر.