إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت10/5/2025م، بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غرب مدينة رام الله.

وبحسب المصادر، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح، وتمركزت وسط القرية وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص (لم تعرف طبيعة إصابته بعد).

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة بيتونيا غرب رام الله واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح إغلاق المدخل الغربي لقرية المغير شمال مدينة رام الله بالاتجاهين وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي بعد السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023.