فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت10/5/2025م، باعتقال قوات الاحتلال عددا من المواطنين في مدينة رام الله.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة بيتونيا غرب رام الله واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ومنذ صباح اليوم، يواصل جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من مناطق الضفة الغربية، فقد اعتقلت شابين من مدينة نابلس، و5 مواطنين من الخليل ومواطنا من جنين.

يذكر أن أكثر من 9500 أسير فلسطيني، يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بينهم أطفال ونساء، يعانون ظروفا لاإنسانية، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.