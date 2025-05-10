شهيدة و20 إصابة باستهداف من طائرات الاحتلال لدير البلح

فلسطين اليوم

استُشهدت مواطنة وأُصيب 20 آخرون، اليوم السبت 10-5-2025، باستهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح.

وقال مراسلنا: شهيدة و20 إصابة بقصف من مسيرة إسرائيلية لمخيم الناصرة شرق مشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وكانت نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبينت الصحة في تقريرها، أن 23 شهيدا، 124إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 52,810 شهيد و119,473 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,701 شهيد، 7,432 اصابة)

جدير ذكره أنه بدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.