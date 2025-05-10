بلدية دير البلح تناشد لإدخال السولار لتشغيل الآبار ومحطة التحلية

فلسطين اليوم

ناشدت بلدية دير البلح، اليوم السبت 10-5-2025، بضرورة إدخال السولار لتشغيل الآبار ومحطة التحلية المركزية.

وقالت في بيان لها: "بلدية دير البلح تُجدد النداء العاجل لتوفير كميات السولار اللازمة لتشغيل مولدات الآبار وإعادة تشعيل محطة تحلية مياه البحر المركزية جنوب المدينة وصيانة خط مياه مكروت المغذي للمنطقة الوسطى".

وأضاف البلدية: "تُجدد بلدية دير البلح نداءها العاجل للجهات المعنية كافة، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإعادة تشعيل محطة تحلية مياه البحر المركزية جنوب المدينة وصيانة خط مياه مكروت المغذي للمنطقة الوسطى، وتزويدها بالسولار اللازم لتشغيل مولدات آبار المياه".

وأوضحت أنه في ظل النقص الحاد في الوقود، اضطرت البلدية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود المتبقي لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بآبار المياه.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات لا تتيح سوى وقت محدود جدًا للاستمرار في تشغيل هذه الآبار، ما يهدد بشكل مباشر استمرار توفير المياه للسكان.

وحذرت من تداعيات توقف خط مياه "مكروت" المغذي للمنطقة الوسطى، بسبب الحاجة الماسة لأعمال صيانة عاجلة فيه، حيث يُعد هذا الخط من الخطوط الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في الحصول على مياه الشرب في ظل الظروف الراهنة.