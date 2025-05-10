الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم مكتبه في سلوان

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت10/5/2025م، مواطنا من القدس على هدم مكتبه في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي محمد عودة على هدم مكتبه في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة ودفع مخالفة مالية بقيمة 14,000 شيقلًا.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.



