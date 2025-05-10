الاتحاد السعودي يحدد موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين

فلسطين اليوم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، موعد إقامة مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 30 مايو/أيار المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وبهذه المناسبة، قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا الحدث الرياضي الوطني.

وقال: "تُعد هذه الرعاية امتدادًا لدعم القيادة للقطاع الرياضي، مما يعزز دوره كأداة للتطوير الشامل وفق رؤية 2030".



وأضاف: "نواصل العمل لتحقيق تطلعات الوطن ورفع رايته في المحافل الإقليمية والدولية".



وهنأ فريقي الاتحاد والقادسية على وصولهما للنهائي، متمنيًا لهما مباراة تليق بالمناسبة وتعكس تطور كرة القدم السعودية.



وتأهل الاتحاد بفوزه على الشباب 3-2 في نصف النهائي، بينما تغلب القادسية على الرائد 1-0.



ويمتلك الاتحاد 9 ألقاب في البطولة، بينما لم يسبق للقادسية الفوز بها.