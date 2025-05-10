بري: العدو يسعى لفرض واقع جديد في لبنان

فلسطين اليوم

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت 10-5-2025، أنّ العدو الاسرائيلي من خلال اعتداءاته المتواصلة "يسعى إلى فرض واقع جديد على لبنان".

وقال الرئيس بري: "كيان العدو يُظهر من خلال الواقع الذي يحاول فرضه أنّ يده هي العليا، وأنّ في مقدوره، من خلال تكثيف اعتداءاته، أن يجرّ لبنان إلى التطبيع معه".

وشدد على أن "التطبيع" لن يحصل مع العدو على الإطلاق".

وأضاف بري: "التطبيع مع "إسرائيل" خيانة، مبيناً أن عدم الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، يؤكد أن لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، ولن ينجرّ إلى ما تريده "إسرائيل".

وأردف قائلاً: "سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم".