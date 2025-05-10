القائد خامنئي: جرائم العدو الإسرائيلي بغزة لا يمكن السكوت عليها

فلسطين اليوم

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عليها".

وقال القائد خامنئي، خلال لقائه عمالاً إيرانيين: "ندعو العالم إلى الوقوف في وجهها، وفي وجه داعميها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا".

وأضاف: "السياسات الخبيثة التي تُمارس اليوم ضد الشعوب في مختلف أنحاء العالم تهدف بشكل متعمد إلى نسيان قضية فلسطين"، مبيناً أنّه ينبغي "ألا تسمح الشعوب المسلمة بذلك، إذ تُستخدم الشائعات لصرف الأذهان عن جوهر القضية الفلسطينية".

وتابع خامنئي: "إنّ الدعم الأميركي للكيان الصهيوني دعم حقيقي وصريح، رغم ما يُقال في السياسة من أقوال قد توهم بخلاف ذلك".

وأوضح أنّ "الشعب الفلسطيني المظلوم، وأهل غزة المقهورين، يواجهون اليوم إسرائيل وأميركا وبريطانيا معاً".

وأردف القائد خامنئي: "هذه الظواهر التي نراها الآن، والتي يقومون بها ويتقدمون بها في سوريا وغيرها، ليست دليل قوة، بل هي دليل ضعف، متأملاً أن يشهد الشعب الإيراني والشعوب المؤمنة ذلك اليوم، يوم انتصار فلسطين على الغزاة والمغتصبين".