مستشفى الكويت بخانيونس يعلن تقليص عدد من خدماته

فلسطين اليوم

أعلن المستشفى الكويت التخصصي الميداني " شفاء فلسطين"، مساء اليوم السبت10/5/2025م، تقليص خدماته الطبية التي يقدمها للمواطنين في قطاع غزة.

وقالت "المستشفى الكويت " في تصريح صحفي:" في ظل الأوضاع الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية والوقود، واستمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين متتاليين، يعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في مواصي خانيونس عن اضطراره لتقليص عدد من خدماته الطبية".

وأوضحت، أن هذا القرار يأتي نتيجة محدودية الكميات المتوفرة من الأدوية والوقود، وسعياً للحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة، مبينة أن الخدمات التي سيتم تقليصها تشمل:

قسم العمليات الجراحية: تقليص عدد العمليـات اليوميـة بنسبة 60٪.

قسم الإسعاف: العمل بشكل جزئي وتقديم الخدمة للحالات الطارئة جداً.

قسم المختبـــــر: تقليص ساعات العمل من 24 ساعة إلى 12 ساعة يومياً.

قسم الأشــــعة: تقليص ساعات العمل من 24 ساعة إلى 12 ساعة يومياً.

أقسام الطوارئ: تقليص بعض الإجراءات الطبية وفقــــاً لأولويات الحالات.

ودعت " الكويت" كافة الجهـات المـعنية، والمؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتهـا الأخلاقيـــة والإنسانيـــة، والتحــــرك الفــــوري والعاجــــــل لإدخـــــال الوقـود والأدويــة والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، مطالبة بفتح المعابر فوراً لإجلاء المرضى الذين يموتون ببطء كل يوم، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية، وانهيار شبه كامل في