مسؤول أممي سابق: نشهد أكبر عملية تطهير عرقي بغزة

فلسطين اليوم

أكد الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت 10-5-2025، أنه نشهد أكبر عملية تطهير عرقي مُنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك من أجل تحويل غزة إلى وجهة سياحية فاخرة.

وأوضح بوريل في تصريحات له، أن ذلك سيتم "بعد إزالة ملايين الأطنان من الركام وموت أو رحيل الفلسطينيين".

ومن جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم السبت، أن "الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي"، في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وقال "أوتشا" في بيان له: "إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما".

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وأضافت أوتشا: "الفلسطينيون يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.