كهرباء غزة تساهم بتشغيل أحد آبار المياه بالمنطقة الوسطى

فلسطين اليوم

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم السبت 10-5-2025، أنها قامت بتغذية أحد آبار المياه في المنطقة الوسطى بخط للكهرباء.

وقال الشركة في بيان لها: "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، وحرصاً على الاستجابة لاحتياجات المواطنين الأساسية، قامت الطواقم الفنية التابعة لكهرباء غزة في المنطقة الوسطى بتمديد كابل كهربائي لتشغيل أحد الآبار الحيوية التي تغذي منطقة تعاني من شح شديد في المياه نتيجة الأضرار الكبيرة في البنى التحتية في تلك المنطقة جراء العدوان المتواصل".

وأضافت: "جاءت هذه المبادرة العاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الدور الإنساني والوطني الذي تؤديه الشركة رغم التحديات الأمنية واللوجستية، حيث تم تنفيذ المهمة في وقت قياسي باستخدام الإمكانيات المتاحة، لضمان استمرارية تشغيل البئر وتوفير المياه للسكان في المنطقة المتضررة".