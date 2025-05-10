"ترامب" يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت10/5/2025م، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وقال "ترامب" في حسابه بموقع "تروث سوشال":" بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ البلدين على استخدام الحكمة والذكاء الكبير".

بدوره، علق وزير الخارجية الباكستاني على الاتفاق قائلا:" اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا".

والأربعاء الماضي، تبادلت الهند وباكستان عمليات القصف، بعد قصف الهند عدة مواقع في باكستان قالت إنها "معسكرات إهاربيين" ردا على هجوم على سياح هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي، نفت باكستان انذاك ضلوعها في الهجوم.

يذكر أن عمليات القصف المتبادل أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والاصابات في صفوف المدنيين بكلا البلدين ، بحسب مصادر طبية هندية وباكستانية أكدتا لوكالة "رويترز".