الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 10-5-2025، عدة بلدات في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوبا، واعتلى جنودها سطح أحد خزانات المياه الذي يعتبر أعلى نقطة يمكن من خلالها رؤية مساحة واسعة من قرية الطبقة ومحيطها".

وفي السياق، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع من البرج العسكري على مدخل المخيم، وباتجاه منازل المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ، وسعير شمال وشرق الخليل عدة مرات.

وكانت قوات الاحتلال أمس الجمعة، سوق الحلال للمواشي التابع لبلدية الخليل، والواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة بالقرب من مدخل الفحص.

واعتدى جنود الاحتلال على التجار والمواطنين المتواجدين في السوق، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، قبل أن اجبارهم على إغلاق محلاتهم، وإغلاق السوق بالقوة.