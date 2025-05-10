هل بات نتنياهو معزولاً بعد قرارات ترامب؟

فلسطين اليوم

وصفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 10-5-2025، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه بات معزولاً في ظل الخطوات الأمريكية الأخيرة الأحادية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص التطورات بالمنطقة.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي، "ألون بن ديفيد" عبر صحيفة "معاريف" العبرية: "إن نتنياهو "شاحب الوجه" ومعزول إقليميًا، يتابع قرارات ترامب من التلفاز فقط" وفق قوله.

وأضاف بن دافيد: "لا طيران، لا لقاءات، لا نفوذ: واشنطن أسقطت نتنياهو عن طاولة القرار، وترامب يتجاهله بالكامل". على حد وصفه.

وتابع قائلاً: "سموتريتش هو رئيس الوزراء الفعلي ويقود الاحتلال نحو "رؤية الحرب الدائمة". بحسب تعبيره.

وأوضح بن دافيد أن "ترامب يجري مفاوضات منفردة مع إيران و"الحوثيين" ويستعد لإعلان صفقة سلاح مع السعودية… دون إبلاغ تل أبيب". على حد وصفه.

وبين أنه في موضوع غزة، ترامب وحده من يقرر: صفقة تبادل أم اجتياح شامل". على حد قوله.

وقال المراسل: "نتنياهو لم يُطلع على مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، ويتمنى فقط فشلها كي يحقق "حلمه" بقصف إيران". وفق قوله.

وأضاف: "صفعة إضافية مرتقبة: اتفاق نووي جديد مع إيران قد يُفرض على نتنياهو، دون أن يجرؤ على معارضته علنًا". بحسب قوله.

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم السبت 10-5-2025، عن وجود حالة إحباط لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأخر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقلت قناة i24NEWS عن صحيفة وول ستريت جورنال قولها: "الرئيس ترامب محبط من عدم حدوث تقدّم نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة". بحسب قولها.

وأضافت القناة: "المبعوث الأمريكي ستيف وِيتكوف، وسع دائرة مستشاريه استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب في غزة". على حد قولها.

وتابعت: "ومن بين اللقاءات، اجتمع ويتكوف مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير". بحسب قولها.