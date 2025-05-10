استشهاد مواطن بغارة "إسرائيلية" استهدفت حي الشيخ رضوان غرب غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت10/5/2025م، باستشهاد مواطن بغارة "إسرائيلية" استهدفت حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرة مسيرة "إسرائيلية" استهدفت المواطن "محمد بركات زقوت" اثناء تواجده على سطح منزله في منطقة الجسر بالشارع الأول بحي الشيخ رضوان، وتمكنت طواقم الإسعاف من نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 23 مواطنا وإصابة 124 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد, 52,810 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.