الدفاع المدني يعلن انتشال جثماني شهيدين شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت10/5/2025م، انتشال جثماني شهيدين من حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأكد الدفاع المدني في تصريح صحفي، تمكن طواقمه من انتشال جثماني شهيدين من مدرسة "الكرامة" التي تؤوي نازحين بعد استهدافها مؤخرا شرق حي التفاح شرق غزة

وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 23 مواطنا وإصابة 124 في سلسلة مجازر "إسرائيلية" على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد, 52,810 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.