ضابط "إسرائيلي" يعترف: حي الجنينة برفح من أصعب الأحياء!

فلسطين اليوم

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 10-5-2025، أن قواته تقوم بآخر عملياتها في حي الجنينة بمدينة رفح. بحسب زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: لواء جولاني يقوم بآخر عملياته في الجنينة برفح". وفق قوله.

وأضاف: الفرقة 36 بما فيها "لواء جولاني" تستعد لتوسيع عملياتها بمواقع إضافية بغزة". على حد قوله.

وتابع جيش الاحتلال: قائد لواء جولاني قال لقواته خلال تفقدهم برفح: الجنينة حي صعب لكن لواء جولاني أقوى". بحسب تعبيره.

وأضاف الضابط: "نتذكر سبب وجودنا هنا: إعادة المختطفين وهزيمة حماس حتى النصر". على حد قوله.

وكانت بثت كتائب القسام ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" تنفيذها كميناً مركباً استهدف جنود العدو قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.