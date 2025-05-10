23 شهيدا و124 إصابة بغزة خلال الـ24ساعة الماضية

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم السبت10/5/2025م، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وبينت الصحة في تقريرها، أن 23 شهيدا، 124إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24الماضية، مؤكدة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 52,810 شهيد و 119,473 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,701 شهيد، 7,432 اصابة)

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة هنـــــــــا