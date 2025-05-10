مشجعو المنتخب البرازيلي يهددون حلم " أنشيلوتي"

فلسطين اليوم

يواجه كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أزمة قد تعرقل توقيعه مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتدريب منتخب السامبا في كأس العالم 2026.



وكان أنشيلوتي قد اتفق مع ريال مدريد على الرحيل بنهاية الموسم الحالي، تمهيدًا لتوليه قيادة السامبا.



وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي، بقيادة رئيسه إدنالدو رودريجيز، يسعى لتوقيع عقد مع أنشيلوتي فور انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، لتفادي أزمة محتملة.

وأوضحت: "رودريجيز يواجه قضية قانونية قد تؤدي إلى عزله من منصبه الأسبوع المقبل، مع إمكانية عودته في 28 أيار/مايو، لذلك يرغب إدنالدو في حسم التعاقد مع أنشيلوتي قبل أي تغييرات إدارية".

في المقابل، يطالب الرأي العام في البرازيل بالتعاقد مع البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال السعودي، الذي يحلم بتدريب منتخب السامبا.

ويعتبر مشجعو السامبا جيسوس الخيار الأمثل، نظرًا لإرثه الناجح مع فلامنجو في الدوري البرازيلي.