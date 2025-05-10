أرسنال يستحوذ على اللاعب "زوبيميندي"

فلسطين اليوم

أتم نادي آرسنال الانجليزي اتفاقا مع أحد أبرز الأسماء في الدوري الإسباني وهي الصفقة التي أثارت جدلا كبيرا في الأشهر الأخيرة موجهاً ضربة إلى ريال مدريد.

ونجح نادي آرسنال في إتمام الاتفاق مع نجم ريال سوسيداد مارتن زومبيندي وسيقوم بدفع الشرط الجزائي.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات فابرزيو رومانو "فإن ريال مدريد كان يضع اللاعب نفسه ضمن أولوياته للموسم المقبل لكن في خطوة غير متوقعة قام آرسنال بتجاوز الجميع وأتم الصفقة".

ويقدر الشرط الجزائي بـ60 مليون يورو ليصبح زوبيميندي لاعبا في نادي آرسنال، ليكون أول صفقات "الغانرز" للموسم الجديد ويكون إضافة قوية للغاية لوسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا.

جدير ذكره أن المدرب الجديد المحتمل لنادي ريال مدريد تشابي ألونسو كان من بين الذين كانوا يتابعون عن كثب اللاعب وطلب من إدارة "الملكي" ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.