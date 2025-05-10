ما صحة مزاعم الاحتلال إدخال كمية من الوقود لغزة؟

فلسطين اليوم

زعمت مصادر عبرية، اليوم السبت 10-5-2025، أن جيش الاحتلال أدخل كمية من الوقود لقطاع غزة.

ونقل موقع والا العبري عن مصادر: إدخال 75 ألف لتر وقود إلى قطاع غزة"، مبيناً أن كميّة الوقود تم إدخالها من خلال صهريجين كبيرين". على حد وصفه.

وتابع: يقدّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن هناك نية للاستعداد لاستئناف المساعدات الإنسانية وفقًا لخطوط حمراء وضعتها القيادة السياسية بهدف منع حركة حماس من السيطرة على الوقود". وفق زعمها.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد تبين ان خبر ادخال الوقود لغزة الذي اوردته مصادر لموقع والا هو خبر غير صحيح ولم يتم ادخال اي شيء للقطاع.

ووفق المصادر: "اتضح أن ما حدث هو قيام الجيش بالسماح للمؤسسات الدولية بنقل مخزون من الوقود من رفح للمناطق الوسطى والشمالية".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: التقارير حول إدخال 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة غير صحيحة".