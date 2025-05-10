شهداء في قصف الاحتلال "تكية طعام" جنوب مدينة خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت10/5/2025م، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف تكية توزيع طعام جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد وعدد من الإصابات ونقلتهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خانيونس، اثر استهداف طائرات الاحتلال تكية "أم فراس" لتوزيع الطعام في منطقة جورت اللوت شرق المدينة.

وفي نفس السياق، بين مصدر طبي في المستشفى الأوروبي هوية الشهيد وهو "عاهد طلال شتات "المصري".

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 27 مواطنا وإصابة 85 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد52,787 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,349 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.