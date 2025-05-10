جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 جنود في انفجار لغم بحي الشجاعية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت10/5/2025م، إصابة 9 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة 9 جنود وضباط "إسرائيليين" من لواء القدس (16)، بجروح مختلفة بعد تفجير عبوة الليلة الماضية في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، أثناء عمليات تمشيط.

وأوضح المتحدث، أن من بين المصابين " قائد الكتيبة 6310 ونائب قائد الفرقة 252".

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 52,787 شهيدا و 119,349 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.