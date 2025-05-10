الشعبية تنعى شهيدي سرايا القدس في نابلس

فلسطين اليوم

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت 10 مايو 2025، إلى جماهير الشعب الفلسطيني شهيدي سرايا القدس، القائد نور عبد الكريم البيطاوي "أبو الخطاب"، والمقاوم حكمت عبد النبي، الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة عقب اشتباك بطولي امتد لساعاتْ شرق مدينة نابلس المحتلة، مساء أمس الجمعة.

وأكدت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي، أنّ هذا الاغتيال الجبان لن يفلح في إطفاء جذوة المقاومة، وسيكون دافعاً أكثر لتصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كل الساحات.

وتقدمت الجبهة من حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، ومن جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في جنين ونابلس وسائر مدن الضفة، بأحر التعازي وعبارات الفخر والاعتزاز، وتؤكد أن دماء الشهداء ستظل مشاعل تنير درب المقاومة حتى التحرير والعودة.

وقالت، إن إن الرد على هذه الجريمة الصهيونية لن يكون إلا بتصعيد المقاومة الشاملة، وتوسيع دوائر الاشتباك مع الاحتلال، حتى يدفع العدو الثمن كاملاً، ويعلم أن دماء قادتنا وشعبنا ليست رخيصة.