مظاهرة مركزية لهيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة اليوم السبت 10 مايو 2025 عن مظاهرة مركزية في "تل أبيب" مساء اليوم للمطالبة بإعادة الأسرى في صفقة واحدة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة "إسرائيل" لن تنتصر ولن تنهض دون إعادة الأسرى من غزة.

ويشار الى ان "اسرائيل" تواصل المماطلة في الإفراج عن الاسرى لدى اللمقاومة وسط اتهامات لنتنياهو رئيس وزراء الاحتلال بإطالة أمد الحرب في غزة ، لبقائه في الحكم .