الاحتلال يغلق المدخل الغربي للمغير شمال رام الله

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 10 مايو 2025، المدخل الغربي لقرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناشط في المغير محمد رفيق أبو عليا، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بالاتجاهين منذ ساعات الصباح، ومنعت المواطنين من دخول القرية والخروج منها، حتى الحالات المرضية.

والمدخل الغربي للمغير هو الوحيد المؤدي من وإلى المغير، بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي للقرية بعد السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023