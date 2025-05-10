سرايا القدس تنعى الشهيدين الكبيرين البيطاوي وعبد النبي من كتيبة نابلس

فلسطين اليوم

زفّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 10 مايو 2025، إلى الشعب الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد القائد الكبير، نور عبد الكريم البيطاوي "أبو الخطاب" أحد أبرز قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية، والشهيد المجاهد حكمت عبد النبي أحد مجاهدي سرايا القدس كتيبة نابلس.

وارتقى الشهيدان أمس الجمعة 09-05-2025 بغارة صهيونية جبانة استهدفتهم، بعد خوضهم اشتباك مع قوة صهيونية حاصرتهم لعدة ساعات بمنطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق نابلس.

وقالت السرايا في بيان نعي: "إننا ونحن نزف قائدًا فذًا أذل العدو وأذنابه، وكان له مشوار طويل في مقارعة أعداء الله، نعاهد الله لتكون الدماء الطاهرة التي سالت بوصلة لآلاف المقاتلين الذين سيحسنون الثأر وسيحفظون الوصايا".

وأكدت أننا سنبقى على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.