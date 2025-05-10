70% من سكان غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما

فلسطين اليوم

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم السبت 10 مايو 2025، أن قطاع غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي، بفعل إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المعابر منذ الثاني من مارس الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان صحفي، أن 70% من سكان قطاع غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما.

وقال: "الناس يموتون في غزة والأمم المتحدة مستعدة لتكثيف مساعداتها فور رفع الحصار".