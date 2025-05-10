أسعار العملات
دولار أمريكي3.54
يورو3.99
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.99
جنيه إسترليني4.72
70% من سكان غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما
أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم السبت 10 مايو 2025، أن قطاع غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي، بفعل إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المعابر منذ الثاني من مارس الماضي.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان صحفي، أن 70% من سكان قطاع غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما.
وقال: "الناس يموتون في غزة والأمم المتحدة مستعدة لتكثيف مساعداتها فور رفع الحصار".